Ставка Трампа не сыграла: теперь придется сделать очень сложный выбор

Трамп не отстанет от Ирана только по одной причине - ему нужен обогащенный уран. И пока Иран не отдаст его США будут продолжать гнобить Иран. Всё дело в том, что США нечем обновлять свои ядерные запасы - у них нет производства по обогащению урана. Только 3 страны Мира имеют эти технологии - Россия, Иран и... Северная Корея. Северную Корею трогать боятся (ибо там такой же непредсказуемый у власти🤣).

СК

Сергей Ковалев

"выборы" в США это не "игры" трампов, игроки повыше будут. отсюда обсуждать Трампа правильнее не по речам, а по "рукам". суть конфликтов (всех) - контроль за фундаментальным ресурсом. БВ это углеводороды. там сидит "засланный казачок", там интерес кукловодов безусловный. отсюда конфликт на БВ неизбежен на пути кукловодов к глобальной власти. и, к слову, там, где кукловоды не могут овладеть "контрольным пакетом", там хаос и, как в присказке про Чапая, шашкой сзади "асса!" Трамп исполнитель! это надо понимать правильно. достаточно давно президенты не тока в США исполняют функции "мавра", балом правит глобальный наднациональный частный капитал. внутри могут быть трения, но они внутри. полагать, что эти трения можно использовать для раскачки их пирамиды власти глупо только по той причине, что суть частного капитала неизменна, внутри, как и везде, могут быть локальные недопонимания, которые не отменяют сути вещей. вот и России пора бы понять, что её в той пирамиде никто не ждёт, ждут и желают только огромные ресурсы России. но и они не беЗконечны. в пределе на одной чаше глобальная пирамида власти кукловодов и ... армагеддон (ибо мiр не может существовать однополюсным по определению), либо существование внутри единства и борьбы противоположностей с вытекающими сдержками и противовесами. т.о. пора бы определиться...