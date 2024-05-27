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Politico: за «пиар-победу» США с замороженными активами России платить придётся ЕС

Politico: за «пиар-победу» США с замороженными активами России платить придётся ЕС

Страны ЕС опасаются, что согласие на план США использовать прибыль от замороженных активов для предоставления Украине кредита приведёт к тому, что Вашингтон получит «пиар-победу», а европейские столицы — расходы для налогоплательщиков, пишет Politico.

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