Politico: за «пиар-победу» США с замороженными активами России платить придётся ЕС

Страны ЕС опасаются, что согласие на план США использовать прибыль от замороженных активов для предоставления Украине кредита приведёт к тому, что Вашингтон получит «пиар-победу», а европейские столицы — расходы для налогоплательщиков, пишет Politico.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии