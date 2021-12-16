Сказание о том, как "Вечера на хуторе близ Диканьки" снимали

Здравствуйте, товарищи! Мы возвращаемся после перерыва. А так как повсюду уже царит новогодняя атмосфера, мы включаемся в праздничный марафон.
Популярные статьи
- Единственный Герой Советского Союза и России получивший "Золотую Звезду" за военные подвиги. Кто он?
- Платошкин резко высказался о судьбе президента России после ухода с поста: «Его ждут тяжелые последствия»
- Тасс: "сша и Украина стали единственными странами, выступившими против резолюции о борьбе с героизацией нацизма и неонацизма"
Свежие комментарии