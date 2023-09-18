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Геннадий Орлов: «Изидор – сильнее и Кассьерры, и Сергеева. Его козыри – скорость, дриблинг, легкость. Он поможет «Зениту»

Геннадий Орлов: «Изидор – сильнее и Кассьерры, и Сергеева. Его козыри – скорость, дриблинг, легкость. Он поможет «Зениту»

Французский форвард, арендованный у «Локомотива» с обязательством выкупа, забил уже на 8-й минуте дебютной игры за «Зенит» – на выезде в 8-м туре Мир РПЛ «Рубину» (3:0).

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