PUBG и MultiVersus на Unreal Engine 5, 2-й сезон THE FINALS, Арлекино в Genshin Impact, FF16 на ПК… PUBG перево...

PUBG и MultiVersus на Unreal Engine 5, 2-й сезон THE FINALS, Арлекино в Genshin Impact, FF16 на ПК…PUBG переводят на Unreal Engine 5 и вводят разрушаемость, авторы Helldivers 2 доработают систему удаления игроков с сервера, в Dave the Diver добавили официальный русский перевод, Арлекино из Предвестников станет играбельным персонажем в Genshin Impact, вскрылись детали второго сезона THE FINALS, создатели Wanted: Dead надеются на вторую жизнь франшизы, Mu источник.