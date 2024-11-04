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Россиянам стоит подготовиться к расходам от 200 тысяч рублей на новогодние праздники за границей

Россиянам стоит подготовиться к расходам от 200 тысяч рублей на новогодние праздники за границей

Согласно заявлениям Артура Мурадяна, вице-президента Ассоциации туроператоров России по международному туризму, россияне, планирующие провести новогодние праздники за пределами страны, должны быть готовы к затратам не менее 200 тысяч рублей.

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