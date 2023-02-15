Малакай Флинн, Кеньон Мартин-младший и Беннедикт Матурин – в подборке лучших данков игровой недели НБА

НБА представила подборку лучших данков 17-й игровой недели регулярного чемпионата. Топ-20 возглавили Малакай Флинн («Торонто»), Кеньон Мартин-младший («Хьюстон») и Беннедикт Матурин («Индиана»).
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