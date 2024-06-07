Вторая женщина выдвинулась на выборы губернатора Забайкалья

Глава забайкальского Союза женщин Валентина Подойницына намерена побороться за высокий пост.Шестой по счету свои документы в избирком региона принесла для участия в выборах губернатора 69-летняя Валентина Подойницына.
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