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Повышенная готовность: На Москву идёт мощная гроза

Повышенная готовность: На Москву идёт мощная гроза

Московские службы находятся в режиме повышенной готовности из-за предстоящих гроз и ливней.Начиная с сегодняшнего дня, 7 июля, В Москве прогнозируются ливни и грозы, из-за чего все городские службы решено перевести в режим повышенной готовности.

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