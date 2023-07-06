Повышенная готовность: На Москву идёт мощная гроза

Московские службы находятся в режиме повышенной готовности из-за предстоящих гроз и ливней.Начиная с сегодняшнего дня, 7 июля, В Москве прогнозируются ливни и грозы, из-за чего все городские службы решено перевести в режим повышенной готовности.