В Гусь-Хрустальном проходит месячник санитарной очистки

К весенней уборке города активно подключились коллективы всех предприятий, учреждений и организаций, волонтеры и неравнодушные жители городаВ Гусь-Хрустальном продолжается месячник санитарной очистки, благоустройства и озеленения, сообщают в пресс-службе администрации города.