В Гусь-Хрустальном проходит месячник санитарной очистки

К весенней уборке города активно подключились коллективы всех предприятий, учреждений и организаций, волонтеры и неравнодушные жители городаВ Гусь-Хрустальном продолжается месячник санитарной очистки, благоустройства и озеленения, сообщают в пресс-службе администрации города.
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