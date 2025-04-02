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Владимирские новости

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В Гусь-Хрустальном проходит месячник санитарной очистки

В Гусь-Хрустальном проходит месячник санитарной очистки

К весенней уборке города активно подключились коллективы всех предприятий, учреждений и организаций, волонтеры и неравнодушные жители городаВ Гусь-Хрустальном продолжается месячник санитарной очистки, благоустройства и озеленения, сообщают в пресс-службе администрации города.

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