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Крымская газета

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Как восполнить дефицит витамина D осенью без таблеток и можно ли назначать его себе без показаний

Как восполнить дефицит витамина D осенью без таблеток и можно ли назначать его себе без показаний

Уже в этом месяце, по данным Гидрометцентра, в Крыму начнёт постепенно сокращаться количество солнечных дней.

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