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Иран нанес ответный удар по базе США

Иран нанес ответный удар по базе США

Иран нанес удар по американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании в ответ на недавние атаки США. По утверждению иранской стороны, в результате были уничтожены три истребителя F-35, сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в своем Telegram-канале.

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