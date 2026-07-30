Иран нанес ответный удар по базе США

Иран нанес удар по американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании в ответ на недавние атаки США. По утверждению иранской стороны, в результате были уничтожены три истребителя F-35, сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в своем Telegram-канале.