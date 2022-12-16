Всё для Нового года в одном месте и со скидками: "ТомаДома" приглашает за покупками

Магазин товаров для дома приглашает жителей Уссурийска, чтобы приобрести всё необходимое по выгодным ценам: посуду, текстиль, декор, елки российского производства, игрушки, украшения, и, конечно же — подарки!⠀Здесь получится собрать уютные сюрпризы для близких и коллег, при этом максимально сохранив семейный бюджет.