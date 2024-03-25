Мигрантам приготовиться: Россия готовит ответ за теракт в "Крокусе" на самом высоком уровне

Е Пронина

населению то понятно, что вой на у нас дома, непонятно правителям и чиновникам, которые наводнили страну мигрантами) попробуйте устроится в ук, там работают умарджоны икромовичи из Таджикистана и набирается состав работников его соотечественников, некоторых размещают консьержами в домах на пмж,,,,,а рядом с детским дворцом спорта, детской поликлиникой ,детскими площадками в офисном здании организовали для мигрантов хостел, и летом они развлекаются на детских площадках,,,и это в Москве,,,,