Фото: globallookpress.com/Dmitry Golubovich Сегодня 37K прочитали Страшная трагедия, которая произошла в столичном регионе России, не могла не шокировать каждого адекватного человека.
Мигрантам приготовиться: Россия готовит ответ за теракт в "Крокусе" на самом высоком уровне
Комментарии
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Е Пронина
населению то понятно, что вой на у нас дома, непонятно правителям и чиновникам, которые наводнили страну мигрантами) попробуйте устроится в ук, там работают умарджоны икромовичи из Таджикистана и набирается состав работников его соотечественников, некоторых размещают консьержами в домах на пмж,,,,,а рядом с детским дворцом спорта, детской поликлиникой ,детскими площадками в офисном здании организовали для мигрантов хостел, и летом они развлекаются на детских площадках,,,и это в Москве,,,,
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15 час.
Галина Друзина
Согласна с автором, выслать мигрантов с семьями, лишить гражданства, а диаспоры - это рассадник преступности.
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13 час.
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