Трамп назвал «немыслимым» и «неприемлемым» появление кораблей РФ у побережья Флориды

Очередной «привет» всем, кто считает Дональда Трампа «лапушкой» и русофилом великим. А вот Донюшке-лапушке не нравятся наши корабли возле Кубы! Причём американские корабли на Балтике – это ему нравится, а наши на Кубе – не очень.