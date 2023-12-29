Один человек погиб в ночном пожаре на Васильевском острове

Возгорание в жилом доме в Санкт-Петербурге унесло жизнь одного человека. Смертоносный пожар произошел ночью 29 декабря в многоэтажке на Васильевском острове, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Петербургу.
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