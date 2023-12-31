«Будут ультимативные требования и Россия их примет»: в офисе Зеленского отказались от любых переговоров с РФ

Ультиматум Киева Москве объяснили происками западных спецслужб. По словам советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка, Киев никогда не пойдет на переговоры с Москвой «в классическом смысле слова».
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