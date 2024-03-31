Приметы о ногтях

Девушка, у которой не складывается личная жизнь, может не подозревать, что виной тому ее неудачный маникюр! Хотя маникюр и считается простой и банальной процедурой, легкомысленно к нему относиться не стоит хотя бы потому, что руки – то, что привлекает внимание собеседника при знакомстве и общении.