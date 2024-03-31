Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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  • Виктория Иванова
    Десятилетиями не было историй о людях в погонах, слава Богу, вспомнили, что мы под их защитой.  ❤️Похоже, мне угото...
  • Элеонора Коган
    Спасибо!!!Та же судьб, то же счастье ждёт и Вику!!!Быть женой защитника!!!!Похоже, мне угото...
  • radiofree RF
    В последнее время,одни хорошие истории.Похоже, мне угото...

Приметы о ногтях

Приметы о ногтях

Девушка, у которой не складывается личная жизнь, может не подозревать, что виной тому ее неудачный маникюр! Хотя маникюр и считается простой и банальной процедурой, легкомысленно к нему относиться не стоит хотя бы потому, что руки – то, что привлекает внимание собеседника при знакомстве и общении.

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