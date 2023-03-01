Coinbase выше Uniswap по объемам в феврале

Объем торгов Coinbase в феврале превысил объем торгов Uniswap. Месячный объем торгов американской централизованной площадки составил более 119 миллиардов долларов, в то время как месячный объем торгов на Uniswap - чуть менее 107 миллиардов долларов.
Объем торгов Coinbase в феврале превысил объем торгов Uniswap. Месячный объем торгов американской централизованной площадки составил более 119 миллиардов долларов, в то время как месячный объем торгов на Uniswap - чуть менее 107 миллиардов долларов.
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