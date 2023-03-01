Свежие комментарии

  • Иван Наблюдатель
    Вижу, как хорошо жить тем,кто плавает по поверхности.На инвестициях в ...
  • Ингерман Ланская
    даааа, хреново жить наблюдателямНа инвестициях в ...
  • Иван Наблюдатель
    Зато у вас мозгов хватило не понять мой гнев. В анонсе есть ссылка на эту страницу. Прихожу. А мне предлагают перейти...На инвестициях в ...

Coinbase выше Uniswap по объемам в феврале

Объем торгов Coinbase в феврале превысил объем торгов Uniswap. Месячный объем торгов американской централизованной площадки составил более 119 миллиардов долларов, в то время как месячный объем торгов на Uniswap - чуть менее 107 миллиардов долларов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх