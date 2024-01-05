Купить или подождать? Мое мнение о гибридных кроссоверах Chery

Еще один из признаков времени. Ну поверили бы вы несколько лет назад, что слово «роскошный», прилагательное, обозначающее качество предмета, будет применяться к автомобилям марки Chery? Я бы счел это издевательством, причем не тривиальным, а каким-то изысканным, с подтекстом.