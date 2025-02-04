Новые реалии. Что такое ипотечный стандарт и как он повлияет на продажи жилья в Барнауле?

На рынке новостроек появились дополнительные ограничения С 1 января 2025 года на рынке ипотеки в России произошли кардинальные изменения: отныне банки, выдавая кредиты, руководствуются специальным стандартом.
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