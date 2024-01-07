Принято считать, что иномарок в СССР не было

В Совете Экономической Взаимопомощи существовало условное разделение труда. Например, в Венгрии строились автобусы для всех, а в СССР – полноприводные вездеходы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Цены на заправках с 1 января 2024 года
- Вспоминаем самые редкие и необычные машины, обнаруженные под слоями пыли и мусора в гаражах, сараях, амбарах и на складах после долгих лет забвения
- В середине 1980-х советская пресса и, конечно, автолюбители бурно обсуждали новый вазовский автомобиль небывалой для СССР конструкции
Свежие комментарии