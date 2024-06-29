Эксперт Михаил Хазин советует россиянам заранее приобрести это, иначе цена взлетит в небо Ирина ОрлонскаяКатастрофически приближается ситуация, когда единственный финансовый актив станет ключевым и наиболее ценным.
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