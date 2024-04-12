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Несекретные материалы

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Российские удары возмездия затронули даже Европу

Российские удары возмездия затронули даже Европу

Чем больше ЕС и США вовлекаются в помощь Украине, тем больше они втягиваются в конфликт со всеми вытекающими из этого последствиями.

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Ваши слова, да Верховному в уши! А тож, &quot;братский народ&quot;, да &quot;мы не такие&quot;, а ребята на фронте гибнут.Вот пришла плохая весть, донецкий парень погиб, наш близкий родственник. Два года воевал и все. Да Вы абсолютно правы, но почему то идет опять оболванивание нашего народа, пишут про какие-то удары &quot;возмездия&quot;.Какие удары &quot;возмездия&quot;? &quot;Бомбить, бомбить и бомбить&quot;- как говорил покойный ныне В.В Жириновский и никаких этих пресловутых ударов &quot;возмездия&quot;.
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12 час.
Андрей Хромко
где взять энергию для кондеционеров...
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9 час.
АС
Андрей Сажин
Европейские руководители заврались! Свой народ пугают, что Россия нападет на них, и тут же все оружие на окраину посылают! Сами то как будете оборонятся, если так? Конечно, если они так думают😄, то России выгодно уничтожить это оружие, когда оно в руках неопытных еще хероев окраины, чем оно бы осталось в руках профессионалов! Низкий поклон и слова соболезнования родителям и родным , павших Героев, на поле боя с бандеровской швалью! 🙏🙏🙏
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6 час.

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