Российские удары возмездия затронули даже Европу

Ваши слова, да Верховному в уши! А тож, "братский народ", да "мы не такие", а ребята на фронте гибнут.Вот пришла плохая весть, донецкий парень погиб, наш близкий родственник. Два года воевал и все. Да Вы абсолютно правы, но почему то идет опять оболванивание нашего народа, пишут про какие-то удары "возмездия".Какие удары "возмездия"? "Бомбить, бомбить и бомбить"- как говорил покойный ныне В.В Жириновский и никаких этих пресловутых ударов "возмездия".

АС

Андрей Сажин

Европейские руководители заврались! Свой народ пугают, что Россия нападет на них, и тут же все оружие на окраину посылают! Сами то как будете оборонятся, если так? Конечно, если они так думают😄, то России выгодно уничтожить это оружие, когда оно в руках неопытных еще хероев окраины, чем оно бы осталось в руках профессионалов! Низкий поклон и слова соболезнования родителям и родным , павших Героев, на поле боя с бандеровской швалью! 🙏🙏🙏