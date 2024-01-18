"Голова не только для того, чтобы ей говорить" - Что сказал Путин по поводу вернувшихся артистов

Для тех, кто хочет знать обоснование отказа от охоты на ведьм. Для того, чтобы получить удовлетворяющие ответы на свои вопросы, я начала изучать выступления Путина на всех мероприятиях, а не только известные среди широких масс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии