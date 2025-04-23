Руководитель Coinbase заявил, что биткоин привлекает внимание после ралли золота

Руководитель отдела исследований Coinbase Дэвид Дуонг сигнализирует о растущем интересе к биткоину после того, как инвесторы пропустили рост золота, подчеркнув, что биткоин является привлекательным активом.
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