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Закон и Порядок

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Пять вузов получили от Рособрнадзора предостережения из-за фиктивного тестирования мигрантов

Пять вузов получили от Рособрнадзора предостережения из-за фиктивного тестирования мигрантов

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (орган исполнительной власти, подчинённый Правительству РФ, осуществляющий функции по нормативно-правовому регулированию в сфере государственной регламентации образовательной деятельности) вынесла предостережение пяти вузам о недопустимости нарушения требований к экзамену по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства, а также к выдаче иностранным гражданам соответствующих сертификатов.

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