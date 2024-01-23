Абзаково приняло участников первого тура Кубка России по горнолыжному спорту глухих

В горнолыжном комплексе «Абзаково» прошел I этап Кубка России по горнолыжному спорту глухих. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», спортсмены сражались в четырех дисциплинах: супер-комбинация, супер-гигант, слалом-гигант и слалом.