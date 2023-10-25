Полковник Макгрегор: в Газе расстреляли американский спецназ

Совместный отряд американских и израильских сил специального назначения погиб в секторе Газа. Такое заявление сделал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Такеру Карлсону в социальной сети X.
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