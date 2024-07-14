Восхищение Ямалем, поддержка короля и пикировка Кейна с Ольмо: что обсуждают в преддверии финала Евро-2024

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо пожелал нападающему команды Англии Гарри Кейну продлить серию без трофеев, а тот в ответ напомнил, что его дружина на турнире выходила победителем из самых сложных ситуаций.
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