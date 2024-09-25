Le Monde: Дуров проживает в гостинице неподалеку от посольства США

В гостинице Le Crillon, которая находится неподалеку от посольства США в Париже, остановился сооснователь Telegram Павел Дуров после выхода под залог, 25 сентября сообщает влиятельное французское издание Le Monde.
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