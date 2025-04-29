Британию уличили в притязаниях на Черноморский регион

Помощник Путина Патрушев заявил о притязаниях Британии на Черноморский регион Помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что в действиях Великобритании видны притязания на Черноморский регион.
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