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Петербургский дневник

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Заявления на пересдачу ЕГЭ можно будет подать с 26 июня по 1 июля

Заявления на пересдачу ЕГЭ можно будет подать с 26 июня по 1 июля

Основной период сдачи экзамена стартует 23 мая Выпускники школ в РФ в 2024 году впервые смогут пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании, заявления будут приниматься с 26 июня по 1 июля 2024 года включительно.

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