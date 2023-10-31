Контрактников ВС РФ подозревают в расправе над семьей из девяти человек в ДНР

Задержанными оказались военнослужащие с Дальнего Востока. По сообщениям СМИ, они пользовались глушителями и приборами ночного видения В ДНР задержали двоих военнослужащих, которые подозреваются в расправе над семьей из девяти человек.
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