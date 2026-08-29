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Мировое обозрение

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Огонь не утихает: Под Киевом после удара продолжают взрываться склады с оружием

Огонь не утихает: Под Киевом после удара продолжают взрываться склады с оружием

Вечер 28 августа в селе Мила под Киевом превратился в кадры из фильма-катастрофы. Сначала взрыв, потом столб огня и непрекращающаяся детонация.

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