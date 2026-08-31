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Сборная Поморья завоевала 11 медалей на первенстве СЗФО по гонкам дронов

Сборная Поморья завоевала 11 медалей на первенстве СЗФО по гонкам дронов

В Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» завершились первенство и чемпионат Северо-Западного федерального округа по гонкам дронов.

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