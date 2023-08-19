На российские БПЛА установят модемы для более совершенной картинки

РИА Новости/Михаил Воскресенский На российские беспилотники начали устанавливать высокоскоростные радиомодемы, которые сделают получаемую с них картинку еще лучше, теперь она будет в качестве 4K, рассказали РИА Новости на форуме "Армия-2023".