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Спутник Sentinel-3 запечатлел извержение вулкана Анак Кракатау

Спутник Sentinel-3 запечатлел извержение вулкана Анак Кракатау

Спутник Copernicus Sentinel-3 получил изображение извержения вулкана Анак Кракатау, расположенного между индонезийскими островами Суматра и Ява.

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