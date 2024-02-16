В росте рынка факторинга в 2024 году ведущую роль будет играть сегмент SFC

Рост рынка факторинга в 2024 году в целом замедлится, но финансирование цепочек поставок (SFC, комплексные программы, которые позволяют организовать финансирование неограниченного количества поставщиков в упрощенном режиме) продолжит расти опережающими темпами, написал «Коммерсант» со ссылкой на прогнозы участников рынка.