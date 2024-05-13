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NYT: успехи ВС РФ в Харьковской области может вынудить Киев пойти на перемирие

NYT: успехи ВС РФ в Харьковской области может вынудить Киев пойти на перемирие

Российские войска интенсивно продвигаются на харьковском направлении и атакуют врага близ Волчанска. Газета The New York Times считает, что успех ВС РФ у Харькова может вынудить украинскую сторону искать мира с Россией.

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