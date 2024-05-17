Phoenix Labs уволила более 100 сотрудников и отменила все находившиеся в разработк...

Phoenix Labs уволила более 100 сотрудников и отменила все находившиеся в разработке проектыСтудия-разработчик Phoenix Labs, известная по симуляторам Dauntless и Fae Farm, объявила об отмене всех игр, находящихся в разработке, и уволила сто сотрудников.
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