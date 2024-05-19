В Калуге мотоцикл столкнулся с автомобилем

В деревне Рождествено, входящей в городскую черту Калуги, 18 мая в четвертом часу дня столкнулись автомобиль «Форд» и мотоцикл «Ямаха»В деревне Рождествено, входящей в городскую черту Калуги, 18 мая в четвертом часу дня столкнулись автомобиль "Форд" и мотоцикл "Ямаха".
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