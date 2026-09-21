Россия планирует увеличить производство ударных беспилотников «Герань» до 28 тысяч единиц в год

В России намерены расширить производство ударных беспилотников типа «Герань» примерно на 28 тысяч единиц ежегодно за счёт увеличения мощностей завода «Алабуга-Волокно» в Татарстане.
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