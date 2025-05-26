Царьград Фото: Jaap Arriens/globallookpress Всё сильнее крепнут ощущения, что наши чиновники работают на интересы приезжих.
"Мы пахали здесь в грязи, жили в вагончиках 20 лет, а всё заберут они?": Этнические банды делят русскую землю с ножами
Комментарии
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Ирина52
Капитализм, господа экс-товарищи. Во всей красе государства-мафии наверху и культуры гетто снизу. Получите и распишитесь... Мы на развилке: направо - мировой капитал вкупе с доморощенным доконают РФ, как РИ и СССР. Налево - к социализму с учетом опыта КНР.Контроль ха элитой,за коррупцию - расстрел , и т.д.
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9 час.
Юрий
Есть хорошая история для примера, это Тишинский рынок в Москве.Решили проблему быстро и чётко, силовикам только команда нужна.
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7 час.
Михаил Молчев
Команда- это хорошо, плохо то, что ее отдать некому. Мусора, начиная с колокольчика, на подсосе у черножопых сидят, госдуре не до своего народа, они, дармоеды, еще не всё разворовали, президенту фиолетово, он даже визовый режим включить не хочет или не может- вдруг диаспоры обидятся.
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6 час.
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