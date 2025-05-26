"Мы пахали здесь в грязи, жили в вагончиках 20 лет, а всё заберут они?": Этнические банды делят русскую землю с ножами

Капитализм, господа экс-товарищи. Во всей красе государства-мафии наверху и культуры гетто снизу. Получите и распишитесь... Мы на развилке: направо - мировой капитал вкупе с доморощенным доконают РФ, как РИ и СССР. Налево - к социализму с учетом опыта КНР.Контроль ха элитой,за коррупцию - расстрел , и т.д.

Михаил Молчев

Команда- это хорошо, плохо то, что ее отдать некому. Мусора, начиная с колокольчика, на подсосе у черножопых сидят, госдуре не до своего народа, они, дармоеды, еще не всё разворовали, президенту фиолетово, он даже визовый режим включить не хочет или не может- вдруг диаспоры обидятся.