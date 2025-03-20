Российские сервисы проверят на зависимость от зарубежной инфраструктуры

В ближайший месяц Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП, подведомственен Роскомнадзору) проведет исследование зависимости отечественных сервисов от зарубежной инфраструктуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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