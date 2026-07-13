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«Аль-Ахли» Сперцяна за 45+5 млн евро покупает 26-летнего Тринкау. У хавбека 7+11 за «Спортинг» в лиге Португалии в прошлом сезоне

Атакующий полузащитник « Спортинга » Франсишку Тринкау переходит в « Аль-Ахли ». Клуб из Саудовской Аравии договорился о переходе 26-летнего португальца за 45 миллионов евро плюс 5 миллионов евро в качестве бонусов.

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