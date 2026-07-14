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Мойка78.ру Новости СПб

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Работники Павловского парка продолжают убирать последствия грозового урагана. 🔹А пресс-служба ГМЗ «Павловск» сообщает, что 15, 16 и 17 июля входы в парк будут закрыты.

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