Работники Павловского парка продолжают убирать последствия грозового урагана. 🔹А пресс-служба ГМЗ «Павловск» сообщает, что 15, 16 и 17 июля входы в парк будут закрыты.
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Работники Павловского парка продолжают убирать последствия грозового урагана. 🔹А пресс-служба ГМЗ «Павловск» сообщает, что 15, 16 и 17 июля входы в парк будут закрыты.