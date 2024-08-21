Команда Восточного военного округа четвертый год подряд занимает первое место в чемпионате Вооруженных сил Российской Федерации по регби-7

В Чемпионате приняли участие сборные военных округов, видов и родов войск – команды Восточного, Южного, Ленинградского и Московского военных округов, Военно-Морского Флота, Воздушно-Космических сил и инженерных войск.
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