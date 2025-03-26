Рязанский театр танца «Импульс» вернулся с наградами конкурса «Кремлёвские звёзды»

VII Международный хореографический конкурс-фестиваль проходил в Москве.Образцовый театр современного танца «Импульс» Рязанского городского Дворца детского творчества (руководитель — Орехова Екатерина Геннадьевна, педагоги — Бакланова Анастасия Алексеевна, Калмынина Виталина Дмитриевна) с 21 по 24 марта 2025 года принял участие в VII Международном хореографическом конкурсе-фестивале «Кремлёвские звёзды» в городе Москве.
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