На Западе бьют тревогу: Трамп сделал неожиданный «подарок» Москве и Пекину

МОСКВА, 15 января, ФедералПресс. Угрозы, выдвинутые избранным президентом США Дональдом Трампом в адрес Гренландии, Панамы и Канады могут оказать стратегическое влияние на позиции России и Китая, утверждает издание Financial Times.
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